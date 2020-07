Šestorica vozača Formule 1 odbila da kleknu

Šestorica vozača Formule 1 odbila su da kleknu u znak podrške pokretu "Crni životi su važni", uoči starta Svjetskog kupa Formule-1 u Austriji.

Tokom televizijskog prenosa se moglo vidjeti kako vozači izlaze u majicama s natpisom "Crni životi su važni" ili "Kraj rasizmu". Kada se čula austrijska himna, vozačima je bilo predloženo da kleknu.

Međutim, ostali su da stoje Maks Ferstapen (Red Bul), Šarl Lekler (Ferari), Kimi Rajkonen i Antonio Đovinaci (Alfa Romeo), Karlos Sajns (Meklaren) i Rus Danil Kvjat.

(Sputniknews.com)

End Racism. One cause. One commitment. As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ