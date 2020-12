Sin Mihaela Šumahera od naredne sezone u Formuli 1

Prezime Šumaher ponovo ćemo gledati u Formuli 1 2021. godine, nakon što je Has potpisao višegodišnji ugovor sa Mikom Šumaherom, sinom sedmostrukog svjetskog prvaka Mihaela Šumahera.

Mladi F1 pilot je član Ferrarijeve vozačke akademije, a Has je potvrdio da će s Nikitom Mazepinom činiti njihovu novu vozačku postavu u narednoj sezoni. Dvojac će zamijeniti Romaina Grožana i Kevina Magnusena.

Šumaher (21) trenutno vodi u porteku za naslov Formule 2 uoči posljednje trke koja se treba voziti u Bahreinu, a ima 14 bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca.

"Jako sam zadovoljan što smo u mogućnosti da potvrdimo da će Mik Šumaher biti u našem vozačkom sastavu za sljedeću sezonu i radujem njegovom dolasku u tim", rekao je direktor Has tima Ginter Štajner.

Šumaher je osvojio Evropsko prvenstvo Formule 3 2018. godine, ostvarivši osam pobjeda, prije nego što se godinu dana kasnije pridružio Ferrarijevoj akademiji i debitovao u F2. Priznaje da je uvijek sanjao nastup u Formuli 1.

"Prilika da sljedeće godine budem član Formule 1 čini me nevjerovatno sretnim i jednostavno sam bez riječi. Uvijek sam vjerovao da ću ostvariti svoj san o Formuli 1. Daću sve od sebe, kao i uvijek i radujem se što ću zajedno s Hasom krenuti na ovo putovanje", rekao je Šumaher.

Mik će biti treći član porodice Šumacher koji će se takmičiti ​​u Formuli 1. Osim njegovog legendarnog oca, veliki trag je ostavio i njegov ujak Ralf koji je vozio 180 trka između 1997. i 2007. godine, pobijedivši šest puta.

BREAKING: Mick Schumacher to race in F1 in 2021! The 21-year-old signs with @HaasF1Team #F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/KfBCB8zK1T