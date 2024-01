Španac pao sa motockila i poginuo u Dakaru

​Na drugoj etapi 46. izdanja Dakar Relija s motora je pao španski vozač Čarls Falkon (45) prilikom čega je slomio ključnu kost i pet rebara, jedan pršljen, a stvorio se i moždani edem. Pomoć mu je pružena na licu mjesta prije nego je helikopterom prevezen u bolnicu.

Podsjetimo, nesreća se dogodila osmog januara, a nakon sedam dana, njegova je borba završila.

"Čarls nas je napustio u ponedjeljak. Iz bolnice su potvrdili da je preminuo od kardiorespiratornog zastoja koji je stigao kao posljedica oštećenja na nervnom sistemu. Povratka više nije bilo" napisali su iz njegovog tima "TwinTrail".

Još su dodali:

"Uživao je na motoru, a u sjećanju će nam ostati njegov osmijeh i sreća koju je širio drugima. Uživao je u životu, posebno u motorima, a napustio nas je kad je ispunjavao svoj san trkanjem u Dakaru", izjavio je njegov tim, prenose "24Sata".

Carles Falcón has passed away after an accident during the 2024 Dakar Rally Rest in peace #CarlesFalcon #DakarInSaudi pic.twitter.com/hgvmTzy2Yq