Španski moto vozač se zabio u ogradu pri brzini od 250 km/h

Vozač KTM Pol Espargaro neće učestvovati na testiranju od 16. do 18. februara na Tajlandu zbog povrede koju je zadobio u januaru u Maleziji.

Španac je propustio i posljednji dan testiranja u Maleziji jer je pri brzini od 250 km/h izletio sa staze i udario u spoljnu ogradu.

Iako su testovi neposredno poslije udesa pokazali da nema preloma, ali je naknadnim provjerama utvrđeno da je 26-godišnji Espargaro povrijedio kičmu i da je došlo do iskakanja diska L4 pršljena.

Rider OK Sorry @KTM_Racing @redbull... I will come back stronger!!! pic.twitter.com/XeuDAmyiS2