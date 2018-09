Spektakl na Aragonu pripao Markesu, nova titula je blizu

Mark Markes, vozač Repsol Honde, pobijedio je na Velikoj nagradi Aragona u Moto GP šampionatu.

Šampion kraljevske klase slavio je ispred Andree Dovicioza iz Dukatija, dok je podijum kompletirao vozač Suzukija Andrea Janone.

Na startu trke vidjeli smo incident, pošto je Horhe Lorenco, prvoplasirani u kvalifikacijama, izgubio kontrolu nad motorom i pao. Prvo mjesto preuzeo je Italijanu koji je skoro do kraja držao čelo.

Markes je napadao tokom trke, Doviziozo se branio, ali na kraju u posljednjim krugovima nije uspio da izdrži napade šampiona.

Španac osvojio je novih 25 bodova (246) i na pet trka do kraja šampionata ima ogromna 72 boda prednosti u odnosu na Dovija. Markes ima ogromnu šansu da osvoji petu titulu u kraljevskoj kategoriji, a sedmu ukupno.

Četvrti na Aragonu završio je Aleks Rins (Suzuki), peto je bio Dani Pedrosa (Repsol Honda), dok su prvih deset još kompletirali Aleš Espragaro (Aprilia), Danilo Petruči (Alma), Valentino Rosi (Jamaha), Džek Miler (Alma) i Maverik Vinjales (Jamaha).

Plasman vozača:

1. Mark Markes – 246

2. Andrea Doviciozo – 174

3. Valentino Rosi – 159

4. Horhe Lorenco – 130

5. Maverik Vinjales – 130

6. Kal Kračlou – 119

7. Danilo Petruči – 119

8. Žoan Zarko – 112

9. Andrea Janone – 108

10. Aleks Rins – 92

