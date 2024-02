Sprema se potres u F1: Bomba se zove Luis Hamilton

Na pomolu je pravi potres u svijetu Formule 1.

Naime, sedmostruki svjetski šampion će po svemu sudeći iskoristiti klauzulu u ugovoru i izaći iz Mercedesa ove godine, a mediji prenose da je Britanac na putu da od naredne sezone postane novi član Ferarrija.

Konačni detalji tek treba da budu finalizirani, ali Hamilton traži romantičnu opciju prije nego što završi karijeru. Italijanski mediji su to objavili ovog četvrtka, a AS je to mogao potvrditi. Ovaj potez neizbježno vuče Karlosa Sainsa, ostavljajući ga izvan Maranela od sljedeće sezone. Španski vozač, protagonista Ferarijeve posljednje pobjede u Singapuru 2023., ima mnogo opcija da odluči o svojoj budućnosti od sljedeće godine.

Hamilton je prošle godine obnovio ugovor s Mercedesom do 2025. godine, ali u posljednje vrijeme F1 ugovori nisu obavezujući i dozvoljavaju klauzule o izlasku. Zbog toga su vozači poput Šarla Laklera i Landa Norisa potpisali produžetke sa Ferarijem i Meklarenom, koji mogu biti raskinuti ako performanse automobila ne budu prema očekivanjima.

Nakon dvije godine bez pobjedničkog automobila, bez obzira na to šta će se desiti 2024. godine, Sir Luis može napustiti ono što mu je već deceniju bio dom, gdje je postao sedmostruki šampion. Hamilton je uvijek bio službeni vozač njemačke kompanije, čak i u godinama svog Meklarena.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.