Stanje legendarnog Mihaela Šumahera obavijeno velom tajne: Decenija tišine

Bio je to najokrutniji obrt sudbine da nakon 19 sezona u jednom od najopasnijih sportova, u kojem mu je najteža povreda bila lom noge, slavni Mihael Šumaher doživi nesreću koja je njegov, ali i život njegovih najmilijih promijenila iz korijena.

Tog 29. decembra 2013. porodica Šumaher je bila u francuskim Alpama na zimskom odmoru, a porodičnu idilu prekinuo je strašan pad na skijanju koji je sedmostrukog šampiona Formule 1 proteklu deceniju prikovao za krevet. Legendarni Nijemac je zbog teške povrede glave pola godine proveo u komi u bolnici u Grenoblu. U junu 2014. je liječenje nastavio u Lozani, da bi tri mjeseca kasnije bio prebačen na kućnu njegu.

U godinama koje su uslijedile, Šumaherova porodica se svojski potrudila da sačuva njegovu privatnost, pa pravih informacija o njegovom stanju zapravo i nema. Tu i tamo se pojavi neko sa detaljima o njegovom stanju, ali bez zvanične potvrde. Zid tajne o trenutnom stanju Šumahera i dalje je čvrst, a njegova menadžerka Zabine Kem više puta je isticala da Mihael polako napreduje kada se uzmu u obzir povrede koje je pretrpio.

"Naravno da mi nedostaje. Svaki dan mi nedostaje, ali ne samo meni, već i djeci i cijeloj porodici, njegovom ocu i svim ljudima oko nas. Svima nedostaje Mihael, ali on je tu. Drugačiji, ali je ipak tu i to nam daje snagu", kaže njegova supruga Korina.

Šumaher je jedan od najuspješnijih vozača u istoriji Formule 1. Tokom karijere je branio boje Džordana, Benetona, Ferarija i Mercedesa, a najveće uspjehe postigao je kao vozač Skuderije. Prve dvije titule osvojio je vozeći za Beneton 1994. i 1995, ali je apsolutnu dominaciju ostvario u Ferariju, sa kojim je bio neprikosnoven od 2000. do 2004. Zvanično se povukao 2006. godine, ali se vratio kao vozač Mercedesa početkom 2010. da bi konačno "zbogom" rekao krajem 2012. Od njemačkog tima se oprostio sa samo jednim podijumom. Nijemac je imao ukupno 307 startova tokom karijere, ostvario je 91 pobjedu i ukupno 155 puta se našao na podijumu. Sa pol-pozicije je startovao 68 puta, a najbrži krug trke ostvario je 77 puta. Osvojio je ukupno 1.566 bodova tokom 19 sezona, što je broj koji je nadmašen tek kada je potpuno promijenjeno bodovanje. Njegov rekord po broju trijumfa srušio je Luis Hamilton prije tri godine, kada se i izjednačio po broju titula sa Šumaherom.

Šumaher je najzaslužniji za ponovno rođenje Ferarija, pošto je italijanski tim prije njegove titule 2000. posljednju osvojio 1979. godine zahvaljujući Džodiju Šekteru. Njemački vozač tokom tih pet godina nije imao pravu konkurenciju, a o njegovoj dominaciji govore i sezone iz 2002. i 2004. godine. Do svoje pete titule, kojom je izjednačio dotadašnji rekord Huana Manuela Fanđa, došao je tako što je postao jedini vozač koji je sve trke završio na podijumu. Dvije godine kasnije čak 13 puta se našao na najvišem stepeniku pobjedničkog postolja, što je bio rekord do ove sezone, kada ga je sa 19 pobjeda nadmašio Maks Ferstapen. Iako je na stazi u većini slučajeva bio maestralan, njegovu karijeru su pratile kontroverze, posebno zbog dva udesa koji su direktno odlučivali o titulama. Do prve titule 1994. Šumaher je došao pošto je na posljednjoj trci u Australiji izbacio Dejmona Hila sa staze, a slična situacija je viđena tri godine kasnije, ali sa drugačijem ishodom. U Heresu, Šumaher je pokušao da izgura Žaka Vilneva sa staze, ali je sam odustao, dok je Kanađanin nastavio dalje i osvojio svoju jedinu titulu. Nijemcu je poslije diskvalifikacije oduzeto drugo mjesto u šampionatu zbog tog poteza, ali su mu rezultati ostali.

Van staze, Šumaher je oduvijek bio miran porodični čovjek, od 1995. je oženjen Korinom, sa kojom je imao dvoje djece, Đina-Mariju i Mika, koji je krenuo očevim stopama. Legendarni Nijemac se takođe bavio humanitarnim radom i desetine miliona dolara je dao brojnim organizacijama. Bio je ambasador UNESCO-a i borio se za bezbjednost vozača na drumovima. (Sport klub, agencije)

