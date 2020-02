Strašan udes na Daytoni: Pri brzini od 300 km/h udario u zid

Vozač Nascara Rajan Njumen (42) teško je povrijeđen u teškom udesu koji se dogodio na trci Daytona 500 koju je otvorio predsjednik SAD-a Donald Tramp.

Njumen je bio u vođstvu neposredno pred ciljem kada je izgubio kontrolu nad autom u kontaktu s drugim vozačem i pri brzini od 300 kilometara na sat udario u zid.

Nesreća za njega tu nije bila gotova jer je prilazila velika grupa vozila, a jedan od njih, Kori Ladžoi, udario je u njega i bacio ga u vazduh. Nakon što se prevrnuo, otklizao je sa staze i auto mu se zapalio. Pomoć je stigla nakon minut, ugasila vatru i izvukla ga.

"Rajan Njumen hospitalisan je u medicinskom centru Halifaks. U ozbiljnom je stanju, ali ljekari kažu da povrede nisu opasne po život. Zahvaljujemo na mislima i molitvama i molimo vas za privatnost Rajana i njegove porodice tokom ovog vremena. Cijenimo strpljenje i saradnju i objavićemo više infromacija kad budemo znali", saopšteno je iz Nascara, prenosi "24sata.hr".

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line. We will continue to keep you updated on his status as we learn more. pic.twitter.com/qkEwQBpoP0