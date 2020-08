Stravičan udes na Moto GP

Trka za Veliku nagradu Austrije u MotoGP-u prekinuta je nakon stravičnog sudara Johana Zarka i Franka Morbidelija.

Trka je prekinuta u devetom krugu nakon kontakta Zarka i Morbidelija.

Nakon što su Zarko i Morbideli pali njihovi motocikli nekontrolisano su klizili stazom, a potom su se odbili od zaštitnu ogradu i doslovno proletjeli između Valentina Rosija i Maverika Vinalesa.

Nevjerovatnu sreću imali su Vinales i Rosi, a nakon što su vidjeli usporeni snimak bili su u nevjerici. Prvi motocikl doslovno je prošao tačno između Rosija i Vinalesa, dok je drugi "preskočio" Vinalesa.

Prema prvim informacijama Morbideli i Zarko nisu teže povrijeđeni.

Morbidelli and Zarco seem fine. Thank God! Valentino Rossi was really really really lucky! Unbelievable pic.twitter.com/gbEt78z3BO