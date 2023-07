Stravičan udes na trci Formule (VIDEO)

Jezive vijesti stižu iz Rima, gdje je viđen stravičan udes tokom trke Formule E.

Sve se odigralo kada je lider u tom trenutku, izgubio kontrolu nad bolidom i počeo da se okreće po stazi, a onda je uslijedio pravi karambol.

Prepriječio je put ostalim vozačima, te je tako čak šest bolida učestvovalo u nezgodi, dok je jedan udario direktno u njega pri brzini od 250 kilometara na čas.

Srećom, izbjegnuta je tragedija, i niko nije ozbiljnije povrijeđen, uključujući i Sema Birda, vozača koji je izgubio kontrolu nad svojim bolidom.

BIG shunt. Multiple drivers are out of the @Hankook_Sport #RomeEPrix following this nasty accident. pic.twitter.com/VskBzDYafM