Sudar Ferstapena i Hamiltona prekinuo trku F1

Vozač F1 Maks Ferstapen morao je na početku drugog kruga da završi trku u Silverstonu.

Holanđanin je ulazio u prvu krivinu u drugom krugu, a onda se desio sudar sa Luisom Hamilton.

Holandski vozač je izvukao deblji kraj i sletio sa staze prilikom čega mu je otpao i točak.

Max Verstappen and Lewis Hamilton collide on Lap 1 after a highly competitive start. #F1 pic.twitter.com/jL4pdjmcrN