Šumaher: Poređenje sa ocem nije pritisak, cilj je biti kao najbolji

Njemački vozač Mik Šumaher počastvovan je što ga porede sa ocem Mihaelom koji je rekorder po broju titula u Formuli 1, ali ne osjeća nikakav pritisak zbog toga.

Sin sedmostrukog šampiona Formule 1 pošao je očevim stopama tako što je prešao u Ferarijevu vozačku akademiju i priprema se za prvu sezonu u šampionatu Formule 2.

On je prošle godine osvojio titulu u evropskoj Formuli 3.

"Nikada mi nije problem kada me porede sa ocem. To je prilično jednostavno, poređenje sa najboljim vozačem u istoriji Formule 1 je cilj koji želite da ostvarite. Počastvovan sam što me porede s njim, pošto mogu da učim i da pokušavam da napredujem", rekao je 19-godišnji Šumaher, prenijeli su britanski mediji.

Prva trojica iz prošlogodišnjeg F2 šampionata, Džordž Rasel, Lando Noris i Aleksandar Albon ove sezone se takmiče u Formuli 1.

Šampionat Formule 2 počinje trkom u Bahreinu 31. marta. Pošto vozi za Ferarijevu akademiju, očekuje se da će Šumaher ove godine testirati bolid Formule 1, najvjerovatnije za ekipu Alfa Romeo.

"Mogu mnogo da naučim od Ferarija, pošto oni imaju mnogo iskustva. Moji prvi utisci u Ferariju su bili prijatni, primili su me u porodicu koja je oduvijek bila dio moje porodice. Mislim da je ta kombinacija vrlo pozitivna", naveo je Šumaher.

