Šumaherova menadžerka otkrila njegovu veliku želju prije nezgode

O zdravstvenom stanju zvijezde Formule 1 Mihaela Šumahera fanovi vijesti dobijaju na kapaljku, a njegova menadžerka Sabina Kem otkrila je razlog za to.

"Mediji uopšte nisu imali priliku da izvještavaju o Mihaelovom i Korininom privatnom životu. Na primjer, kad je bio u Švajcarskoj, on je bio samo još jedna privatna osoba. U jednom dugom razgovoru Mihael mi je rekao: 'Ne moraš da me zoveš iduće godine, povlačim se iz javnosti'. Mislim da je to bio njegov tajni san, da jednog dana samo nestane. Upravo zbog toga i danas želim da poštujem njegove želje i ne želim da o njemu bilo što procuri u javnost", prenosi njene riječi "Mirror".

Nedavno je u javnost procurilo pismo Mihaelove supruge u kojem je njemačkom muzičaru zahvalila na pjesmi koju je posvetio njenom suprugu, a to je jedna od rijetkih prilika kada je progovorila o njemu.

Jedan od Mihaelovih rođaka otkrio je da se on još uvijek nalazi u teškom stanju, te da sjedi u invalidskim kolicima i plače.

Pretpostavlja se da se Šumaher trenutno nalazi pod velikom pažnjom medicinskih stručnjaka u svom luksuznom domu nedaleko od jezera Ženeva u Švajcarskoj.

(Index.hr)