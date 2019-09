Svađa u Ferrariju "pogurala" Hamiltona do pobjede u Sočiju

Luis Hamilton je stigao do pobjede na Velikoj nagradi Rusije koja je danas održana u Sočiju.

Britanac je do pobjede stigao uz veliku dozu sreće, tačnije zahvaljujući svađi u redovima Ferrarija.

Šrl Lekler Leclerc je krenuo sa prve startne pozicije, Hamilton je bio pored njega, a a sa trećeg mjesta je krenuo Sebatian Fetel.

Ferrarijeva taktika se zasnivala na tome da Lekler pruži zavjetrinu Fetelu kojem bi tako pomogao da prestigne Hamiltona na startu, a vozači italijanske ekipe su taj dio posla perfektno obavili.

Fetel je prošao Hamiltona, ali i Leklera i preuzeo vođstvo, ali onda su počeli problemi.

Šef Ferrarija Matia Binoto je naredio Fetelu da propusti Leklera, odnosno da mu vrati prvu poziciju koju mu je on prepustio na startu, što je Nijemac odbio da uradi.

Kada je došlo vrijeme za zamjenu guma, u Ferrariju su odlučili da sabotiraju Fetela, te su pozvali Leklera prvog u boks, a Nijemca su zadržali na stazi nekoliko krugova više kako bi mu se gume potrošile, odnosno kako bi pravio mnogo slabije krugove od Leklera.

Lekler je po krugu nadoknađivao više od dvije sekunde i na pitwallu Ferrarija su odlučili konačno pozvati Fetela na zamjenu guma. Taktika im je urodila plodom, te je Fetel izašao iza Leklera na stazu.

Ali, Fetelu je ubrzo nakon toga otkazao motor zbog čega je safety car izašao na stazu, a to su iskoristili Hamilton i Valteri Botas koji su to iskoristili i zamijenili gume, te izašli ispred Leklera i te pozicije zadržali do kraja trke, prenosi "Klix.ba.

Hamiltonu je ovo bila 82. pobjeda u karijeri.