Svjetski Moto GP šampion u bolnici nakon pada

Vodeći u Moto GP šampionatu Mark Markez završio je u bolnici nakon pada tokom treninga pred trku za Veliku nagradu Tajlanda, gdje bi, ukoliko mu rezultati budu išli na ruku, mogao da proslavi novu titulu šampiona svijeta.

Slika Španca koga na nosilima prenose u ambulantno vozilo nije ostavila ravnodušnim njegove navijače, naravno i sve ljubitelje motosporta, prenosi Telegraf.

Markez je doživio opasan pad u jednoj krivini kada je izgubio kontrolu nad motorom i ispao sa njega, a potom se istumbao po stazi, na kraju završio na zaštitnom šljunku prilično ugruvan.

Neko vrijeme Španac je klečao, očigledno u šoku, dok je njegov motor ostao gotovo havarisan od jačine udara i prevrtanja.

Prema riječima ljudi iz Honde koji su mu prvi pritrčali upomoć, Markez se žalio na bolove u leđima i lijevoj nozi.

Prema prvim informacijama iz bolnice u kojoj je prevezen Markez, nije životno ugrožen, niti je pretrpio teže povrede, ali su ga iz predostrožnosti poslali na preglede kako bi se utvrdilo da li je doživio povredu kičmenog stuba i ekstremiteta.

Ovo je inače bio prvi nastup Markeza na tajlandskoj stazi.

Do kraja Moto GP šampionata preostalo je još pet trka, ali bi Markez već za vikend mogao da obezbijedi titulu ako bude imao dva boda više od prvog konkurenta Doviciosa.

Medical Info @marcmarquez93 has been transferred to Buriram Hospital for further check in the left leg and back. #ThaiGP