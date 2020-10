Težak udes na trci u Belgiji, Meksikanac se zabio u ogradu

Meksikanac Raul Guzman, u automobilu sa startnim brojem 41, doživio je danas težak udes na drugoj trci Lambrogini Super Trofeo takmičenja, koja je vožena na stazi Spa-Frankoršamp u Belgiji.

Do nesreće je došlo prilikom restarta trke, 15 minuta prije kraja, kad je Guzman tokom borbe za poziciju sa Čekotom i Đilardonijem izgubio kontrolu nad "hurakanom" na pravcu pred izlazak na čuveni "O'ruž" i velikom brzinom udario u ogradu, pri čemu se automobil bukvalno raspao.

Guzmanu je bila neophodna medicinska pomoć, a na licu mjesta je ustanovljeno naprsnuće kostiju lijeve noge.

Po ukazanoj prvoj pomoći, mladi Meksikanac prebačen je u najbližu bolnicu radi detaljnih pregleda.

Đilardoni je nastavio trku koja je ubrzo prekinuta, a Čekoto je izašao nepovrijeđen iz svog slupanog automobila.

Guzman je inače timski kolega srpskog automobiliste Miloša Pavlovića.

"Ovde u Belgiji stvari nisu bile povoljne za mene i moj tim. Na žalost, u drugoj trci smo imali jedan veliki incident koji je ozbiljno kompromitovao naše šanse u borbi za osvajanje titule. Ali to u suštini, više nije bitno, s obzirom da je incident bio toliko veliki da su sve naše misli u ovom trenutku sa Raulom. Dobili smo informacije iz bolnice da je on u suštini OK, da nema ozbiljnije povrede i to je jedina bitna stvar u ovom trenutku. Poslije svega šta se dogodilo, jedva čekam da vidim svog kolegu i razgovaram sa njim. Naš sport je nešto zaista predivno, ali ponekad umije da bude i veoma opasan", rekao je Miloš Pavlović.