Tobi Prajs najavljuje novu titulu na reliju Dakar

Australijanac Tobi Prajs najavio je da će juriti treću titulu na Dakar reliju, koji počinje u petak. Prajs će ponovo predvoditi ekipu KTM-a, a u svojoj karijeri već ima dvije pobjede na legendarnoj trci.

Prošle godine je u posljednjoj etapi pao na drugo mjesto, pošto je za klupskim drugom, Argentincem Benavidesom, zaostao 43 sekunde.

