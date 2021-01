Tragedija na Dakar reliju: Preminuo motociklista Pjer Čerpin

Francuski motociklista Pjer Čerpin poginuo je od posljedica povreda nakon pada na Dakar reliju.

Čerpin je imao 52 godine, a preminuo je na putu do bolnice nakon što je doživeo težak udes na 178. kilometru trke.

To je prva velika nesreća ove godine, a i prošle godine je bio smrtni ishod u slučaju portugalskog vozača Paula Gonkalveša.

"Tokom transfera medicinskim avionom iz Džede u Francusku, Pjer Čerpin je umro od posljedica povreda zadobijenih u padu sa motora", saopštili su organizatori.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage. The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG