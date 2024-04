Tragedija na reliju: Sedmoro poginulo, među njima i djevojčica (VIDEO)

Najmanje sedam ljudi je poginulo, a 21 je povrijeđeno kada je automobil uletio među publiku tokom auto-moto utrke koju je u nedjelju organizirala vojska Šri Lanke istočno od Kolomba.

Vozilo je udarilo u gomilu na nezaštićenom dijelu zemljane staze koju održava vojska na Fox Hillu, koji se nalazi oko 180 km od glavnog grada Šri Lanke.

Video koji se naširoko dijeli na društvenim mrežama prikazuje nadzornike staze kako mašu žutim zastavama kako bi upozorili vozače da uspore nakon što se automobil prevrnuo na stazi.

Seven dead in #SriLanka horror rally crash A further 21 people were injured - some in critical condition - as a car ploughed into the 100,000-strong crowd at a motor rally event near the town of Diyatalawa, with an eight-year-old girl among the dead. pic.twitter.com/PnGT2VdQZb