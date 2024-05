U čast Skuderiji: Azurni Ferari na trci u Majamiju

Vozači Ferarija Šarl Lekler i Karlos Sajns voziće vizuelno nešto drugačije bolide italijanskog proizvođača na trci Formule 1 u Majamiju.

Njih dvojica će u kombinezonima azurno plave boje sjesti u bolid koje će imati detalje u istoj toj nijansi, prenosi b92.

The covers are off!! Time to meet our #MiamiGP challenger #FerrariMiami pic.twitter.com/Ylg3xPnZWf