Valentino Rosi još tri sezone na Jamahi

Legndarni italijanski motociklista Valentino Rosi produžio je ugovor sa Jamahom do kraja Moto GP sezone 2020. godine.

Sedmostruki šampion svijeta u "kraljevskoj klasi" će sljedećeg mjeseca da napuni 39 godina, što znači da će na stazi biti i u petoj deceniji života.

U posljednjoj sezoni će imati 41 godinu, čime će postati tek drugi vozač poslije Kolina Edvardsa iz 2014. koji se takmičio i poslije 40.

Rosiju će partner u fabričkom timu Jamahe naredne dvije godine biti Španac Maverik Vinjales, koji je u januaru produžio ugovor do 2020.

"Kada sam potpisao ugovor sa Jamahom u martu 2016. mislio sam da će mi to biti posljednji u Moto GP. Tada sam riješio da konačnu odluku donesem tokom naredne dvije godine. U tom periodu sam shvatio da želim da nastavim da se trkam jer biti Moto GP vozač, posebno na svom M1, je stvar zbog koje se osjećam dobro", rekao je Rosi.

Rosi je na Jamahi ostvario 56 Moto GP pobjeda i osvajao titule 2004, 2005, 2008. i 2009. godine. Predstojećeg vikenda će početi 23. sezonu u karijeri, poslije toga ćemo ga gledati još dvije.

Valentino Rossi will start his 23rd racing season this weekend… and there are many more impressive achievements to come in the next two years with Yamaha!#MovistarYamaha | #MotoGP | #QatarGP | @ValeYellow46 pic.twitter.com/PihGMmNxbx