Veber: Šumaherova porodica laže već devet godina

​Bivši agent sedmostrukog šampiona svijeta u Formuli 1 Mihaela Šumahera, Vili Veber, optužio je u intervjuu za Gazeta djelo sport porodicu njemačkog vozača da već devet godina obmanjuje javnost o njegovom zdravstvenom stanju.

Šumaher je 2013. godine doživio nesreću na skijanju u francuskim Alpima kada se spuštao neoznačenim dijelom staze, pa je izgubio kontrolu nad skijama, pao i glavom udario u kamen.

U junu 2014. godine Šumaher je izašao iz indukovane kome, a liječenje je nastavio u svojoj kući na Ženevskom jezeru.

"Više stotina puta sam pokušao da kontaktiram Korinu. Nije mi odgovarala na pozive. Zvao sam i Žana Toda koji mi je rekao da ne idem u bolnicu, da pričekam jer je prerano. Kad sam sutradan zvao, niko mi se nije javio. Nisam očekivao takvo ponašanje i zbog toga sam i dalje ljut. Rekli su mi da se pomjerim sa strane, da je prerano, a sad je prekasno. Prošlo je devet godina. Vrijeme je da kažu istinu", izjavio je Vili Veber za Gazeta djelo sport.

On je istakao da je imao razumijevanja za Šumaherovu porodicu, ali da više ne može da trpi njihove laži.

"Imao sam razumijevanja za njih kada se to dogodilo, uostalom uvijek sam radio sve da zaštitim Mihaelov privatni život. Ali, od tada od njih ne dobijamo ništa osim laži. Mihael mi je bio kao sin. I danas me boli da pričam o tome. Samo se nadam da će mi jednog dana zazvoniti telefon i da će to biti on i da će reći: "Vili, siđi ovamo, imamo mnogo toga da pričamo". Mislim da bi njegovi obožavaoci bili srećni ako bi dobili iskrenu poruku o Mihaelovom zdravlju", zaključio je Veber u intervjuu za italijanski list.