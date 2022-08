Verstapen tvrdi da mu Ferari ne pomaže u borbi za naslov

Maks Verstapen odbacio je tvrdnje da je na putu do drugog uzastopnog naslova prvaka zahvaljujući Ferarijevim pogrešnim koracima i problemima s pouzdanošću.

U ranom dijelu sezone, Ferari naoružan snažnim bolidom nove generacije F1-75, omogućio je da Šarl Lekler izgradi solidnu prednost za sebe i tim.

Ali, oštrica ovog para ubrzo je otupila kada se Red Bul sabrao i na kraju ostavio svog rivala u prašini tokom ljeta nakon velikih grešaka italijanskog tima, te problema s pouzdanošću i strategijom.

"Mislim da svi uvijek pokušavaju dati sve od sebe, a ponekad je to, naravno, malo teže postići. Teško mi je to komentarisati jer niko ne radi stvari namjerno i svi uvijek žele pokušati izvući najbolji rezultat. I s moje strane, uvijek pokušavam izvući najbolji rezultat iz toga i ekipe. Ponekad to radiš bolje nego drugim vikendima" rekao je Verstapen, a citirao je "Motorsport Week".

Neupitno je da će Holanđanin voditi veliku borbu sa Leklerom oko naslova najbržeg u Formuli 1.