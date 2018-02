Vilijams: Ne dovodimo vozače samo zato što imaju novac

Ekipa Vilijamsa u Formuli 1 predstavila je novi bolid za predstojeću sezonu, a jedna od tema bila je i izbor mladih i ne toliko iskusnih vozača koji bi britanski tim trebalo da vrate u vrh najbržeg cirkusa na svijetu.

Vilijams je predstavio novi bolid FW41 na velikom video bimu, dok će svi oni koji žele da ga vide uživo to moći na testiranjima 26. februara u Barseloni.

Za Vilijams će u narednoj sezoni voziti 22-godišnji debitant Rus Sergej Sirotkin, kao i 19-godišnji Kanađanin Lens Strol. Rezervni vozač će biti Poljak Robert Kubica, koji se vratio vožnji poslije teške povrede ruke 2011. godine.

Ono što je postavljeno kao pitanje odnosilo se na izbor mlađih članova tima, odnosno novca koji oni donose Vilijamsu. Strol je sin kanadskog milijardera, dok "iza" Sirotkina stoji kapital ruskog oligarha Borisa Rotenberga.

Ipak, Kler Vilijams,kćerka Frenka Vilijamsa, koja obavlja funkciju zamjenika šefa tima je odbacila takve navode novinara.

"Naše bolide voze samo talentovani vozači. Proces donošenja odluka je mnogo kompleksniji od toga da angažujemo vozače koji imaju određenu količinu novca. Da, mi smo nezavisan tim i u današnje vrijeme je teško obezbijediti sponzorstvo, tako da ako vozač ima neku finansijsku potporu to je samo bonus. Ali, to nije osnova za odlučivanje u Vilijamsu", rekla je Kler Vilijams.

Ekipa koju je osnovao njen otac Frenk se takmiči sa ostalim timovima koji imaju veće budžete, a tu je i veliki izdatak plaćanja za Mercedesove motore. Troškovi su veliki, ali Kler Vilijams smatra da to što neki vozači "pogurani" novcem dolaze u F1 nije ništa čudno, ni novo.

"Nije ništa novo da vozači dolaze u Formulu 1 sa novčanom potporom, hvala bogu što je tako. Španska banka Santander je pratila Fernanda Alonsa u svakom timu. Mogli biste da sugerišete da je on 'plaćenik', ja tako nešto ne želim da uradim. Riječnik koji se koristi za plaćene vozače je pogrešan, neprimjeren je i nepotreban. Stvara se negativna slika oko vozača, a to ne bi trebalo da se radi", rekla je Vilijamsova.

