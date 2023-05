Vozač Formule 1 umalo pregazio člana tima (VIDEO)

Britanac Lando Noris koji trenutno vozi za Meklaren je zamalo promašio jednog od članova osoblja kada je izlazio iz pit stopa.

Dvostruki uzastopni šampion svijeta Maks Ferstapen, vozač Red Bulla, pobijedio je na trci za Veliku nagradu Majamija u Formuli 1.

Ipak, njegova sjajna vožnja je stavljena po strani pošto je za dlaku izbjegnut strašan incident.

Jedan od članova tima je pretrčavao stazu u pit stopu, ali je Noris refleksnom reakcijom uspio da ga izbjegne i tako mu praktično sačuva život.

Incident je isplivao u javnost tek kada je objavljen snimak sa kamere koja je bila ugrađena na bolid Britanca.

De FIA had nieuwe regels ingesteld nadat Ocon vorige week bijna een hoop mensen omver reed in de pitlane in de laatste ronde. Lando Norris vandaag: pic.twitter.com/korF46P4qE