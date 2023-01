Vozilom na reliju udario navijača koji je fotografisao suprugu (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Organizatori relija Dakar potvrdili su da se tokom devete etape trke u kategoriji kamiona dogodila nesreća u kojoj je život izgubio jedan navijač.

Nesreću je skrivio češki vozač Aleš Loprais koji je vozilom prešao preko gledaoca nakon skoka preko dine i u trenucima kad nije mogao vidjeti što se ispred njega događa. Nesvjestan onog što se dogodilo, nastavio je voziti.

Nesretnom italijanskom navijaču pozlilo je nekoliko sati nakon trke. Doktori su mu ukazali pomoć, ali je umro od posljedica srčanog udara. Tragediju je potvrdio i sam Loprais u izjavi nakon trke.

"Imam jako lošu vijest. Rekli su mi je kad sam se vratio s devete etape. Već smo bili u krevetu kad su mi pokazali snimku utrke na kojoj smo pogreškom udarili čovjeka koji je fotografirao svoju suprugu iza dine. Bio je povrijeđen. Osjećao je mučninu i vrtoglavicu. U sljedeća dva-tri sata na putu do bolnice doživio je srčani udar", rekao je Loprais.

Momenat nesreće možete da vidite u videu na 1.40 minuti.

Video from Ales Loprais explaining what has happened during stage 9 Source: facebook Ales Loprais#Dakar #Dakar2023 pic.twitter.com/RN5S89rET2