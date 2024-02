Vratila se F1: Ferstapen najbrži ali ovo su tek prvi testovi (VIDEO, FOTO)

Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen bio je najbrži na jutrošnjim prvim testiranjima u Bahreinu uoči početka nove sezone u šampionatu Formule 1.

Ferstapen je na stazi u Bahreinu ostvario je rezultat od 1:32,548 minuta. Aktuelni svjetski šampion u F1 je na stazi proveo 66 krugova.

