WRC šampion preživio najstrašnije izlijetanje

Reli šampion za prethodnu sezonu, Estonac Oto Tanak i njegov suvozač i zemljak Martin Jerveoja iz tima Hjundai, na debiju u novoj ekpi, u novj WRC sezoni, doživjeli su, i preživjeli, strašan udes.

Na vožnji u Monte Karlu njihov automobil je izletio sa staze pri velikoj brzini pošto nije uspio da uhvati desno skretanje, usput je dokačio neravninu i doslovce letio u prevrtanju!

Nakon silnih obrta, "let" je završio udarom o drvo i obaranjem stabla, nakon čega je malo ko mogao da vjeruje da ima preživjelih.

Ipak, kombinacija sreće i čvrste konstrukcije unutrašnjosti automobila spasili su Estonce, izvukli su se gotovo bez ogrebotine, mada su poslije svega što se desilo preventivno morali na pregled u lokalnu bolnicu.

Video nesreće šokirao je i bivšeg vozača formule Feliepa Masu, koji se molio za zdravlje svojih kolega.

WRC world champion Ott Tänak and Martin Järveoja crash on SS4, on their Hyundai debut. #RallyeMonteCarlo #OttTanak pic.twitter.com/qb4mS2tLb9