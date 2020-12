Zapalio se bolid Kimija Raikonena

Trening za trku za Veliku nagradu Abu Dabija prekinut je danas pošto se zapalio bolid legandarnog vozača Kimija Raikonena, javlja AP.

Trka je prekinuta pri kraju kada se zapalio zadnji dio automobila "alfa romeo" Kimija Raikonena nakon što se zaustavio na bočnoj strani staze.

Finski vozač veteran izašao je iz vozila nepovrijeđen i čak je pomogao vatrogascima da ugase vatru, uperivši aparat za gašenje požara u plamen.

Kada je trka ponovo krenula sa preostalih pet minuta, drugi vozač, šampion Luis Hamilton, imao je problema sa svojom opremom i nije mogao da vozi.

Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d