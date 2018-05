Zašto Hamilton još nije produžio ugovor sa Mercedesom?

Vozač Mercedesa Luis Hamilton nije još produžio ugovor sa ekipom, članovi ostalih ekipa u Formuli 1 misle da je riječ o novcu.

Aktuelnom svjetskom šampionu na kraju sezone ističe ugovor, Mercedes mu je ponudio novi, ali on nije odlučio da li će potpisati.

Mediji su spekulisali da Hamiltonov novi trogodišnji ugovor vredi 160 miliona dolara.

"Jedino što mogu da zamislim je da se potpisivanje ugovora odlaže zbog novca. Mislim da se radi o suludoj cifri o kojoj je (direktor Mercedesa) Toto (Volf) pričao, a zbog koje mu oči suze. Hamilton ima skup način života. On je četvorostruki svjetski prvak i sigurno nije jeftin. Pretpostavljam da to ima veze sa kašnjenjem", rekao je direktor Red Bula Kristijan Horner.

Hamilton je u četvrtak rekao da ne žuri sa potpisivanjem novog ugovora i da "ako nije spreman ove nedjelje i ako nije spreman naredne nedjelje, onda nije spreman".

Britanac odaje utisak da jedino on odlučuje kada će potpisati. Volf je rekao da to nije slučaj, ali nije dao krajnji rok.

"To je proces i ne želimo da pritiskamo jedni druge za potpisivanje dokumenta koje će se svakako dogoditi. To je u toku i u završnoj fazi. Dobacujemo se imejlovima oko detalja. Ne želim da postavim rok pošto ćete tada pitati zašto se to još nije dogodilo", naveo je Volf.

Takođe. postoje dileme oko angažmana i ostalih vozača u Formuli 1. Vozač Mercedesa Valteri Botas nije obezbijedio novi ugovor, pošto mu stari ističe na kraju sezone, dok Danijel Rikardo iz Red Bula razmatra opcije za 2019. godinu.

U Meklarenu se nadaju da će Fernando Alonso ostati, a Ferari mora da odluči da li će zadržati Kimija Raikonena. Finac u oktobru puni 39 godina, ali je ovu sezonu počeo dobro.

Mediji su spekulisali da bi Hamilton mogao da pređe u Ferari i vozi sa velikim rivalom Sebastijanom Fetelom.

"Ne bih imao ništa protiv. Prilično sam siguran da je Luisov prioritet Mercedes. Sve drugo bi bilo veliko iznenađenje", naveo je četvorostruki svjetski prvak Fetel.

Hamilton se našalio da se prelazak u Ferari "ne bi dogodio", pošto Vetel ima pravo na veto prilikom dovođenja vozača.

Karavan F1 stigao je u Monako gdje je predstojećeg vikenda na programu je šesta trka sezone koja se vozi u nedjelju od 15:10h.

(b92)