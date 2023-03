Zašto je Red Bullov F1 bolid 2023. tako brz?

Nekako je Red Bull uspio spojiti ključne osnove izgradnje F1 bolida kako bi imao najsnažniju pogonsku jedinicu, najmanji otpor, najbolju vuču iz zavoja, najveću potisnu silu i najbolje trošenje guma.

RB19 ima tako visok nivo prijanjanja da vozači mogu stajati na gasu, s povjerenjem, rano nakon izlaska iz zavoja, što im takođe pomaže niz sljedeću ravninu.

Svaka pojedinačna aerodinamička površina uticat će na nivoe otpora i potisne sile i tu je Red Bull zakucao nove visine.

Iz njihovog paketa bočnih podova, koji su mnogi timovi pokušali ponoviti, i što je još važnije, s poda, bolid proizvodi toliko potisne sile u zavojima, bez stvaranja previše otpora na ravninama kada brzine prelaze 120 mph.

