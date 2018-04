A klasa sigurna "kao tenk"

Snimak nesreće na Nirburgringu jasno pokazuje koliko su današnji automobili sigurni, posebno Mercedesova A klasa koja uskoro dobija nasljednika.

Video prikazuje tešku nesreću na Nirburgringu u kojoj je došlo do višestrukog prevrtanja A klase. Snimak počinje ulaskom A klase u krivinu, i to na krovu, da bi nakon nekoliko odbijanaca i prevrtanja završila opet na točkovima. I zatim slijedi šok, otvaraju se oba vrata i iz automobila izlaze vozač i suvozač. Oboje su lakše povrijeđeni, a suvozač je u šoku odmah krenuo do zida i povratio.

Automobil je u potpunosti uništen, ali struktura kabine, odnosno putničkog prostora, nije narušena. Prednjeg kraja nema, A nosač je sa strane suvozača popustio, a "nestao" je i stakleni panoramski krov. Popravak bi bio u potpunosti neisplativ, pa će ova A klasa, nakon što je spasila dva života, vrlo vjerovatno put auto otpada.

(index.hr)