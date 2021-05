Afrikanci od Toyote napravili oklopnjaka

Južnoafrički specijalista za prerade predstavlja novo vozilo u ponudi. Za razliku od prethodnika, ovaj je zasnovan na terencu, i to jednom od najboljih i najpouzdanijih. Ispod ove "mrcine" nalazi se Toyota Land Cruiser, i to onaj iskonski - serija J70 iz 1980-ih.

Radi se o oklopljenom vozilu koje će prevesti do osam osoba, i to vojnika. Civilna izvedba nema otvore za cijevi, a možete ju urediti po svojim željama i potrebama. I, što je bitno, nisu potrebne nikakve dodatne dozvole.

Interijer je prilagodljiv, dok je spoljašnjost diktirana osnovnom funkcijom. SVI Max 3 Troopy nudi balističku zaštitu od pješačkog naoružanja, a ne boji se ni minskog polja dok su pješačke mine u pitanju. Konkretno, stepen zaštite je BR6, a opcijski i BR7.

Ispod poklopca je poznati 4.5 V8 turbodizelaš s 205 KS i 430 Nm, a što mu omogućava suvereno savladavanje prepreka, čak i uz dodatni balast u vidu oklopa.

Meet the latest addition to our MAX 3 range, the Troopy armoured personnel carrier! Built on Toyota's Land Cruiser 79 chassis, the MAX 3 Troopy employs proven engine options and boasts B6 armour. It can carry up to 8 occupants. Get in touch for more: https://t.co/LGSBzP9wTF pic.twitter.com/6498KaUF5p