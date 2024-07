Ako se odreknu Tesle i kupe Porsche dobiće bonus od čak 9.000 maraka

​Porscheov prvi i ujedno najjači adut u ponudi elektrifikovanih automobila svakako je Taycan. Potpuno električni bolid je jedan od rijetkih koji performansama može parirati Tesli, te ga mnogi doživljavaju kao trenutno jedan od najboljih električnih automobila na tržištu.

Model je nedavno i obnovljen, te je sada još atraktivnija opcija.

Ipak, kako bi olakšali svima izbor, a i podstaklo jednu posebnu nišu ljubitelja na kupovinu, iz Porschea su pokrenuli novi inicijativu. Naime, svim vlasnicima Teslinog Modela S koji poželi preći u njihov tabor i kupiti Taycana Porsche će nagraditi bonusom od nemalih 4.500 dolara, oko 9.000 maraka.

Istina, bonus vrijedi i za sve druge, ali je jasno na koga se cilja, posebno na američkom tržištu gdje ova dva modela u premium segmentu drže primat. Kako saznaje "Cars Direct", bonus vrijedi za sve primjerke modela sa zaliha, a iznos zavisi o preostalom vremenu trajanja najma i kreće se o minimalno 1500 do spomenutih maksimalnih 4500 USD. Sve to nudi Welcome to Porsche program.

Spomenimo kako Taycan Turbo S raspolaže s 952 KS, na 96 km/h je za 2.3 sekundi, ali ni to nije maksimum koji Porsche nudi. Tu je i Turbo GT s 1108 KS i Weissach paketom kad je na stazi neuhvatljiv, prenosi "Index".

