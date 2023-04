Alfa Romeo Giulia GTA može da ima nešto na čemu bi joj pozavidio i BMW M3 CS

Nema mnogo vlasnika spremnih da žrtvuju dobar izgled svojih Alfi Romeo Giulia GTA.

To je sasvim razumljivo, jer nakon svega, zašto "prčkati" po dobitnoj formuli, odnosno automobilu koji je sam po sebi ekstremno atraktivan.

Međutim, svi oni koji ipak žele da nešto više istaknu izgled svoje Giulije GTA, mogu da posegnu za modifikacijom kojoj se nema šta zamjeriti. Ona dolazi u vidu AL13 Wheels naplataka, a radi se o specijalnim jedinicama koje će natjerati "suze na oči" i BMW-u M3 CS, s konfiguracijom srednjeg zavrtnja.

Ove felne su dostupne s prečnicima od 18 do 24 cola, uz odgovarajuću širinu, koja je u rasponu od 8 do 13 cola. Zapravo, izgledaju veoma slično onim standardnim, a cijena startuje od 2.650 dolara po točku i ide do 3.550 dolara za najveće jedinice. Mogu da se naruče sa standardnim, transparentnim ili brušenim finišem u različitim kolor nijansama.

Instalacija ovakvih naplataka bi atraktivnom učinila svaku mašinu, a kamoli neku performantno orijentisanu, kao što je Giulia GTA. Ovo je sjajan način da se doda na ekskluzivnosti bez "kvarenja" izgleda i performansi jednog izuzetnog vozačkog automobila, navodi Automotoshow.rs.

Kada smo već kod "mišića", ova Alfa do 100 km/h ubrzava brže nego Ferrari Enzo (3,6 sekundi) i 100 kilograma je manje mase od Giulije Quadrifoglio. Pored toga ima prirast u snazi od čak 30 "grla", tako da ukupna "konjica" iznosi 540, iz poznatog 2,9-litarskog twin-turbo V6 agregata. Automotoshow.rs.