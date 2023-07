Alfa Romeo superautomobil najavljen za 30. avgust

Alfin izvršni direktor Žan-Filip Imparato je saopštio da će kompanija 30. avgusta održati premijeru svog dugo očekivanog superautomobila.

Treba podsjetiti da je Imparato ranije ove godine izjavio da je taj budući superautomobil skoro rasprodat, uprkos tome što još nije ni predstavljen.

"Biće rasprodat prije nego što otkrijem automobil", dodao je on.

Još nije poznat oblik automobila, ali se najavljuje da će "doprinijeti DNK" brenda, rekao je Imparato. "Radimo na nečemu što bih mogao da postavim pored 8C u muzeju Arese, ponosan na naš doprinos istoriji Alfa Romea. To je ono što želimo."

Takođe je rekao da model neće biti samo automobil za stazu, već i automobil za svaki dan. "Mogao bi da bude ikoničan, super-seksi i prepoznatljiv kao Alfa Romeo na prvi pogled."

"Imamo toliko fanova koji traže nešto posebno", kaže Imparato. Njegov opis sugeriše da bi čak mogao da zaluta na teritoriju hiperautomobila, uz sugestiju da bi cijena mogla da se kreće u stotinama hiljada.

Alfin šef je iskreno uzbuđen zbog misterioznog automobila: "Ovaj projekat je ostvarenje sna, inspirisan odvažnim timom koji je želio da postigne nešto jedinstveno."

Što se tiče toga zašto je 30. avgust izabran za "svjetsku premijeru legendarnog automobila", možda to ima veze sa VN Italije Formule 1 koja se tog vikenda održava u Monci.

Priča se da će superautomobil možda nositi naziv "6C", što bi imalo smisla sudeći po zadnjem svjetlu koje naizgled pokazuje brak između "6" i "C". Ako je tako, to bi impliciralo šestocilindrični motor pošto je 4C imao četvorocilindraš, dok je 8C pokretao V8. Ako je to slučaj, možemo da pretpostavimo da je to 2.9 litarski V6 twin-turbo iz Quadrifoglio modela. U ograničenoj vožnji Giulia GTA ima 540 KS i 600 Nm obrtnog momenta.

U svakom slučaju, ne očekujte prerađeni Maserati MC20 jer je Imparato obećao da će to biti sve Alfa.

6C će vjerovatno imati ograničenu proizvodnju. 8C prije njega bio je ograničen na samo 500 jedinica za Coupe i još 329 primjeraka Spidera. To bi mogao da bude najskuplji novi Alfa Romeo ikada i instant kolekcionarski predmet s obzirom da je elektrifikacija odmah iza ugla, prenosi "AutoBlog".

Svjetska premijera će se inače održati u Areseu u muzeju Alfa Romea.