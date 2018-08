"Apple će lansirati sopstveni auto i donijeti revoluciju"

Američki tehnološki gigant ponudiće tržištu sopstveni model automobila u narednih pet godina, smatra analitičar koji je do sada veoma precizno predviđao razvoj i lansiranje novih Applovih proizvoda.

Jedna od budućih investicija u koju će Apple usmjeriti dio novca namijenjenog ulaganju u nove proizvode i tržišne segmente biće " Apple Car", tvrdi Ming-či Kuo, tehnološki analitičar čije mišljenje se u IT svijetu veoma uvažava.

Kuo, koji trenutno radi za TF Internešnal sekjuritis, očekuje da će se "Apple Car" pojaviti između 2023. i 2025. godine i da će unijeti revoluciju na tržište automobila kao što je to učinio iPhone kada se pojavio 2007.

On smatra da u automobilskom sektoru postoje "veliki zahtjevi za promjenom" postojeće koncepcije vozila jer je u toku proces redefinisanja novih tehnologija. Applove napredne tehnologije, kao što je rad na polju "proširene stvarnosti" (augmented reality), mogle bi da u potpunosti redefinišu automobil kao proizvod, kaže Kuo.

Prema njegovom mišljenju, Apple znatno uspješnije može da integriše hardver, softver i različite korisničke usluge, od konkurentnih kompanija iz sektora potrošačke elektronike i auto-industrije.

Glasine o Applovom automobilu prisutne su već godinama, a fokus kompanije se sa prvobitne ideje o sopstvenom automobilu, koji bi bio dizajniran i koncipiran u samoj kompaniji, u međuvremenu usmjerio na tehnologije autonomne vožnje za samovozeće automobile.

Tako je Apple 2017. usmjerio svoje napore ka razvoju sistema autonomne vožnje i testiranju na ulicama Kupertina koristeći Lexus SUV vozila opremljena tehnologijom samovozećih automobila.

Kompanija je, međutim, angažovala i neke cijenjene stručnjake, kao što je Dag Filds, koji je pet godina radio kao vodeći inženjer u Tesli, što je podgrijalo spekulacije da Appl ponovo razmatra ideju o razvoju i proizvodnji sopstvenog vozila.

Ako se predviđanja koja je izneo Ming-či Kuo pokažu tačnim, Apple bi mogao da softver koji je razvio tokom testiranja sistema za autonomnu vožnju ugradi u električni automobil koji će sam dizajnirati i konstruisati i koji bi se, kako najavljuje Kuo, pojavio na tržištu najranije 2023.

According to the latest reports, Apple branded autonomous electric car could hit the road by 2023-2025! pic.twitter.com/5wchQkmNtP