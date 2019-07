Asfalt propao, zemlja progutala automobil

Nevjerovatan snimak zabilježen 4. jula u američkoj saveznoj državi Virdžinija šokirao je mnoge.

Na njemu se vidi kako je jedan automobil upao u rupu koja se odjednom pojavila na putu.

Tlo je puklo baš ispod ovog crvenog automobila i prvo se automobil malo zadržao, odnosno iz rupe je virio manji prednji dio. Međutim, ubrzo je propao čitav.

Nije poznato šta je uzrok pucanja asfalta i širenja ponora.

“Whoever owns that car getting a brand new ride.” A sink hole opened up in Virginia on July 4, swallowing a parked car. Watch for the moment the car completely vanishes into the earth. https://t.co/rQlFzGqj9S pic.twitter.com/VVAyukm64W