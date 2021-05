Aston Martin: Ručni mjenjač odlazi u istoriju?

Izvještaji ukazuju na padanje stope korišćenja tri pedale u posljednjim godinama, zbog čega proizvođači automobila proizvode više automatskih verzija u odnosu na manuelne.

Naravno, postoje izuzeci, i čini se da je gotovo uvijek riječ o Porscheu. Proizvođač sportskih automobila iz Štutgarta je nedavno izjavio da se čak 70 odsto kupaca njihovog 911 GT3 u Sjedinjenim Američkim Državama odlučuje za manuelni menjač.

Aston Martin se do sada trudio #spasimanuelni, ali izgleda da su mu u britanskoj fabrici superautomobila dani odbrojani, s obzirom na nedavnu izjavu direktora kompanije, piše Jutarnji.hr.

Naime, to je otkriveno prilikom intervjua s novinarima, nakon što je izvršni direktor Aston Martina Tobias Moers za CarSales izjavio da će redizajn V8 Vantagea AMR biti dostupan samo s automatskim mjenjačem. Ni Vanquish neće dobiti papučicu za kvačilo, iako je superautomobil prvobitno najavljen s manuelnim mjenjačem.

Bivši direktor Andy Palmer je prije nešto više od pet godina spomenuo da će Aston Martin biti posljednji svjetski proizvođač automobila koji će nuditi sportske automobile s ručnim mjenjačem. Pa, vremena i pozicije direktora se mijenjaju, zato izgleda da će Porsche biti posljednje utočište za ljubitelje ručnih mjenjača.

Zašto je došlo do nagle promene u Aston Martinu? Tobias Moers objašnjava da ljudi moraju shvatiti da se sportski automobili brzo mijenjaju. S obzirom na to da proizvođači u svoje automobile stavljaju sve više snage i baterije, razumljivo je zašto je manuelni mjenjač sve manje izvodljiv. Ima tu istine, s obzirom na to da je potražnja za ručnim mjenjačima naglo pala, bar u vrhunskim sportskim automobilima.