Audi RS 6: 20 godina legende

Auto zbog kojeg su mnogi zavoljeli karavane od prvog dana nosi RS potpis, dok je ono najbolje kroz četiri generacije ipak ponudio jedan i jedini RS 6.

Audi RS 6 temeljen na modelu A6 je ponovio uspjeh izvornika. I dok je osnovni A6 postao sinonim luksuznog poslovnog automobila savršeno optimiziovanih karakteristika, to je ponovio i sportski RS 6 osiguravši daljnju popularizaciju RS linije i širenje na neke druge modele.

Auto je ostao sinonim moćnog sportskog karavana brutalne motorizacije i quattro pogona te je sve do danas ostao omiljeni izbor svih koji traže beskompromisan automobil brutalnih performansi.

C5

Prva generacija RS 6 lansirana je 2002. godine, nakon što su u Audiju odlučili napraviti iskorak u odnosu na RS 4. Model je nastao u vrijeme najvećih Audijevih sportskih uspjeha u Le Mansu kojima se približio vladaru Porsche, te su stoga puno kompleksnije pristupili stvaranju automobila.

Stoga RS 6 nije dobio samo snažniji motor nego je preobrazba bila dubinska. Naposljetku je automobil narastao četiri centimetra u dužinu i širinu, a to je omogućilo smještaj motora oplemenjenog u Cosworthu.

V8 je na kraju ispaljivao čak 450 KS i 560 Nm, a 100 km/h je hvatao za 4,7 sekundi. Već tada je imao Dynamic Ride Control sustav koji je omogućavao bolje dinamičke karakteristike pri prolasku zavoja. Zanimljivo je da je svaki primjerak automobila u finalnoj montaži ručno sklapan, a za to je bilo potrebno oko 15 sati.

Konačna verzija u Plus izdanju ima 480 KS i juri sve do 280 km/h.

C6

Dolazi 2008. godine, a bio je to pravi monstrum. 5.0 V10 s dvije turbine davao je 580 KS i 650 Nm, što je bilo više no što je nudio i R8. Bio je to i ostao najveći motor ugrađen u model, trkaćih karakteristika i najnaprednije tehnologije.

278 kg težak motor je putem šest-stepene automatike tjerao RS 6 sve do 303 km/h, ali je maksimalac kasnije ipak limitiran. 100 km/h je hvatao za 4,5 sekundi u limuzinskom izdanju, dok je karavan bio tek desetinku sporiji. Prvi put su ugrađeni kompozitni keramički diskovi (420 mm sprijeda), ovjes je dodatno unaprijeđen, a automobil opet proširen, i to još 3.5 cm.

C7

Ova izvedba označava povratak na osam cilindara. Bio je to i ostao najmanji motor u ponudi modela. 4.0 V8 biturbo je zato davao više od svih ostalih - čak 700 Nm i do 605 KS. Pritom je upotrebom aluminija masa vozila pala za 120 kg. C7 je čak 6 cm širi od izvornog A6, a motor je zbog rasporeda masa pomaknut dodatnih 15cm unazad.

Keramika u točkovima brine se za sigurno zaustavljanje, zračni ovjes je standardan, mjenjač ima dva stepena prijenosa više, a performanse su na razini supersportaša - do 305 km/h i 0-100 km/h za 3.9 sekundi. A sve uz 30% manju potrošnju u odnosu na prethodnika.

C8

Zadnja generacija lansirana je 2019. godine. Mehanika je na papiru ostala ista kao kod prethodnika, ali sada uz startnih 600 KS i 800 Nm. Prvi put dolazi i 48V sustav blagog hibrida, a usprkos rastu mase 100 km/h uhvati za nevjerovatnih 3.6 sekundi. Nakon 12 sekundi je na 200 km/h, a govorimo o karavanu!

Novosti u ponudi su zakretna zadnja osovina, ali i kuka koju bira više od polovine evropskih kupaca. Izgled je dakako brutalan, a dovoljno je reći kako je širina povećana za osam centimetara, dok su točkovi promjera 21".

