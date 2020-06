Audi RS4 ima preko 500 KS i jako je ljut

Iako ispod poklopca već neko vrijeme nije V10, pa ni V8 motor, Audijevi karavani s RS oznakom itekako su opaki. Posebno kada ih dodatno sredi ABT Sportsline.

Jedan takav primjerak dopao je Auditography, a to je garancija savršenog spoja brutalnog automobila i prelijepog krajolika.

U ovom slučaju 2.9 V6 biturbo smješten ispod poklopca daje 530 KS i 680 Nm, što je fini skok od standardne ponude. A to znači, vjerovatno potpuno novi doživljaj za upravljačem. Vjerovali ili ne, ovaj nominalno porodični karavan ima stotku za 3,55 sekundi, a neće posustati sve do 300 km/h. Podsjetimo, standardni RS4, ako se može zvati standardnim, ima 100 km/h za 4,1 sekundi, a smije do 250 km/h.

Ono po čemu se ovaj RS4 dodatno ističe je dizajn. Agresivno skrojena osnova sada je dodatno začinjena crnim finišem sa samo jednim kontrastnim detaljem – crveno obojenim čeljustima kočnica. Renomirani tuner se odlučio za naplatke od 21 inča, a usudio se dirati i auspuh. Umjesto ovalnih završetaka izbor je pao na četverostruke topove.