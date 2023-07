Audi i Volkswagen će koristiti vještačku inteligenciju u svrhu kontrole kvaliteta

​Audi nastavlja da prihvata vještačku inteligenciju jer je kompanija počela s uvođenjem sistema koji koristi AI za kontrolu kvaliteta.

Prema proizvođaču automobila, najnoviji projekat koristi vještačku inteligenciju za ispitivanje tačkastih varova u karoseriji automobila. Audi nije ulazio u detalje, ali je rekao da je AI uspješno razvijen i testiran u Nekarsulmu.

Kako navodi "Jutarnji", očigledno je sistem završen jer je proizvođač bio u mogućnosti da analizira "oko 1.5 miliona tačkastih varova na 300 vozila u svakoj smjeni". Prije upotrebe vještačke inteligencije, zaposleni su morali da koriste ultrazvučnu opremu za ručnu provjeru približno 5.000 tačkastih varova po vozilu. To zvuči iscrpljujuće kad samo pomislimo na to.

Korišćenje vještačke inteligencije je daleko efikasnije i Audi je rekao da će im omogućiti ciljaniju kontrolu kvaliteta. Zaposleni su takođe oslobođeni da se "fokusiraju na moguće anomalije", iako će biti zabrinuti zbog mogućeg gubitka posla u budućnosti.

Nakon uspješnog pilot-programa, AI će se do kraja godine koristiti u tri druga objekta. To uključuje Audijeve fabrike u Briselu i Ingolštatu, kao i Volkswagenov pogon u Emdenu. Međutim, to nije tako jednostavno kao instaliranje nekog softvera jer je proizvođač automobila napomenuo da tim stručnjaka mora ponovo da uvježba AI model kako bi identifikovao razlike u postavkama zavarivanja u različitim pogonima.

Budući da trenutno ne postoje standardi ili sertifikati za AI aplikacije, proizvođač automobila je koordinirao s Njemačkim udruženjem za kvalitet (DGQ), Fraunhofer institutom za industrijski inženjering (IAO) i Fraunhofer institutom za proizvodno inženjerstvo i automatizaciju (IPA), prenosi "AutoBlog". Zaključak je da se AI može koristiti za optimizaciju drugih procesa u budućnosti.