Audi sprema električni skuter i skejtbord

​Kao dio nastojanja da se uključi u trku ka tržištu električnih vozila, Audi je u septembru 2018. predstavio E-tron model automobila, a sada sprema i električni skuter koji može da se koristi i kao skejtbord.

Vozilo na četiri točka može da razvije brzinu do oko 20 kilometara na sat, a teži 12 kilograma, i po jednom punjenju može da pređe do 20 kilometara. Audi planira da sa prodajom novog skutera počne do kraja 2020. godine, te će vozilo moći da se nabavi po cijeni od dvije hiljade evra.

Kombinacija skutera i skejtborda donosi jedinstveno iskustvo vožnje, pa vozači zauzimaju drugačiji položaj u okviru kojeg je torzo okrenut sa strane, kao kod upravljanja skejtbordom. Brzina i kočenje se kontrolišu preko držača koji se nalazi na prednjoj strani, a jedna ruka je slobodna, i može da posluži za davanje signala tokom skretanja. Baterija se takođe nalazi u držaču, a tu je i mali displej koji vozaču signalizira koliko je energije preostalo. Skuter ima i prednja i zadnja svjetla, a Audi je obećao i Bluetooth konekciju koja bi trebalo da omogući da se skuter prilagodi potrebama korisnika, i da se zaštiti od kradljivaca.

Audi je posljednji od velikih proizvođača koji su iskoračili u proizvodnju električnih prevoznih sredstava, a sve ukazuje na to da je novi skuter-skejtbord zamišljen kao dodatak E-tron vozilima, te bi mogao da se nudi kao dopuna kupcima koji će moći da ga pune u gepeku svojih električnih vozila, te ga iskoriste kada god im bude bio potreban.

(The Verge)