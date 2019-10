Automobil koji može da se dozove

Trenutni hit u Americi je aplikacija za mobilni telefon (Come to me) kojom možete da pozovete svoj automobil da dođe po vas sa parkinga. Korisnici Tesla automobila kažu da ona u 80 odsto slučajeva radi besprijekorno, ali da se treba paziti onih parkinga gdje vozači ne voze propisanim brzinama.

Prvi put aplikacija za pozivanje automobila prikazana je još davne 1997. godine. Tada se Džejms Bond spašavao od loših momaka tako što je svoj automobil na daljinskoj komandi doveo do sebe.

Taj sistem se razvijao godinama i sada je ušao u serijsku proizvodnju. Vlasnici modela „tesla 3" mogu da stoje, na primjer, ispred šoping mola i da pozovu svoj automobil koji će, prateći znake i linije, stići do njih.

Aplikacija se jednostavno skida i, kako kažu stručnjaci, funkcioniše besprijekorno, ali samo na parkingu gdje se svi vozači pridržavaju ograničenja brzine od 30 kilometara na čas. U protivnom, može doći do sudara, jer softver ne može da detektuje kretanja brža od dozvoljenih.

„Ideja ja sjajna, samo ima onih koji se ne pridržavaju pravila, na primjer, idu suprotnim smjerom od onoga kako je na parkingu naznačeno", kaže Rot Mudi, autobloger.

Automobil ima mogućnost da prepoznaje prepreke, da se koriguje ako ide u pogrešnom pravcu ili da, ako procijeni da ne može da prođe, ponovi radnju.

„Za sve treba strpljenja. Oni koji žive ubrzano najbolje bi bilo da i ne koriste ovu aplikaciju. Još gore je kada se nešto na svoju ruku koriguje u toku vožnje", kaže Mudi.

Softver ima mogućnost pamćenja po reperima, pa će oni koji imaju garaže moći da ga koriste jer se svakodnevno ponavljaju iste radnje.