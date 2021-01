Avantura iz BMW-a: Moderna minijaturna kamp prikolica

Ako postoji nešto po čemu je The North Face poznat, to je sasvim sigurno avantura.

Ako postoji nešto što BMW Motorrad to isto prepoznaje, evo opet avanture. Šta se događa kada se njih dvoje spoje? Više avanture - naravno!

BMW je na ovogodišnjem CES-u u Las Vegasu pokazao pomalo futurističku modernu, ali sićušnu prikolicu. Ako vas to ne može natjerati da spavate pod zvijezdama, ne znamo šta bi moglo.

Radi se o BMW dizajnerskom radu za koji su BMW stručnjaci crpili inspiraciju iz GINA konceptnog automobila iz 2008.godine. U saradnji s kompanijom The North Face, koja je specijalizirana u području vanjske opreme, napravljena je high-tech minijaturna kamp prikolica koja omogućava da odvezete svoj krevet gdje god idete poželite. Rezultat je koncept BMW Futurelight moderne minijaturne kamp prikolice koju vidite na fotografijama.

Kao što samo ime govori, dizajn je lagan, što čini prikolicu laganom za vuču po bilo kojoj podlozi i s bilo kojom vrstom vozila. Koncept prikazuje novu tehnologiju izrade tkanine koju je razvio The North Face, koja je istovremeno vodootporna i prozračna. Materijal Futurelight se proteže preko kupole koncepta stvarajući krutu siluetu sličnu šatoru za jednu osobu koja u njemu može spavati.

To je samo jedna od mogućih primjena tkanine, osim odjeće, a novi materijal kupcima je dostupan. Što se tiče male kamp prikolice ne postoji plan za serijsku proizvodnju i kao takav ostaje samo koncept. Bi li to s vremenom moglo postati stvarnost - naravno uz dodavanje vrata - to bi mogla biti prilično prikladna oprema koju bi svaki ljubitelj moto-kampiranja rado kupio. Do tada ćemo morati nastaviti pakirati naše šatore i vreće za spavanje na suvozačkom sjedalu.

(Automania.hr)