BMW driftao pa ostali samo dugmići

Juče se na Youtubu pojavio video klip, slučajno snimljen u velikom ruskom gradu Senkt Petersburgu, a koji prikazuje entuzijastičnog vozača BMW-a iz Serije 6, kako driftuje na prilično praznom parkingu u blizini fudbalskog stadiona Sibur Arena.

Međutim, priča nema srećan kraj, jer se njemački automobil u jednom trenutku zapalio.

Naime, objavljeni snimak je nastao zahvaljujući aktivnim kamerama CCTV-a, i na njemu se vidi kako u izvjesnom trenutku, a nakon dugog perioda mučnog iživljavanja vozača nad vozilom, iz motornog prostora počinje da kulja gust dim, prenosi auto republika.

Još uvijek nije utvrđeno, a i pitanje je da li će ikada biti, šta je uslovilo izbijanje požara, ali su očevici izjavili da su vozač i suvozač izletjeli iz BMW-a i pokušali da ugase vatru, pri čemu su koristili i protivpožarni aparat.

Međutim, oganj je bio jači i nije se dao savladati s tako malenom bocom sredstva za gašenje. Svjedoci događaja su alarmirali vatrogasnu brigadu, i organi državne službe su i reagovali u ekspresnom roku, ali već je bilo kasno.

BMW je izgorio do granica neprepoznatljivosti u roku od samo par minuta, a vatrogasci su malo šta mogli učiniti. Srećom, niko nije bio povrijeđen, niti je pričinjena materijalna šteta trećim licima. Ipak, to neće spriječiti sudske organe da privedu pravdi grešnika, to jest da ga kazne zbog izazivanja opasnosti, a možda i još zbog koječega.