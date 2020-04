BMW-om pobjegao iz karantina: "Morao se maknuti od žene i djece"

Tokom karantina nije dopušteno voziti bez valjanog razloga, pa makar imali BMW.

Trenutno takva pravila vrijede u Velikoj Britaniji. Policijska patrola je na Uskrs zaustavila BMW na cesti A30 blizu Launcestona u Kornvalu, a vozač im je dao neočekivani razlog odlaska na vožnju.

Iako bi mnogi mogli razumjeti njegov postupak, objašnjenje da se "morao maknuti od žene i djece" nije zadovoljila policijske službenike. Takav razlog ne ulazi u okvire aktivnih pravila prema kojima je dozvoljen izlazak samo zbog esencijalnih potreba poput odlaska po hranu i lijekove.

Na to podsjećaju u policiji, pa su povodom ovog slučaja objavili tvit: "Izaći u svojem BMW-u na kružnu vožnju od 270 km kako bi uzeo pauzu od žene i troje djece ne spada u red egzistencijalno bitnih putovanja. Putevi su sada prazniji, ali ima ljudi koji još uvijek ne razumiju kako stoje stvari".

Inače, ovo nije jedini slučaj u kojem su policajci ostali iznenađeni komentarom. Tako su prošle sedmice blizu Londona zaustavili vozača koji je automobilom jurio 210 km/h. On je rekao kako je morao juriti jer bježi od virusa korona: "Mislio sam da što brže vozim, to je manja šansa da me uhvati korona virus".

Driving across the county (and then breaking down on a hill) to collect the second hand boat you just bought is not an essential journey either. Driver reported near Bodmin. 6648 pic.twitter.com/hYX1Z39Pl9