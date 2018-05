BMW podnio zahtjev za brendiranje imena M7

Da li ćemo konačno dobiti priliku da vidimo pravi BMW M7? Možda, budući da je bavarski proizvođač odlučio da, uprkos tome što uporno negira glasine o takvom automobilu godinama, podnese zahtjev za brendiranje imena M7!

Naime, brendiranje imena će svakako omogućiti kompaniji BMW manje posla oko legislative, ako odluči da kreira model M7. Kompanija je ovaj zahtjev podnjela agenciji USPTO (United States Patent and Trademark Office). Takođe, u tom zahtjevu se navodi da se ime odnosi na „automobile“.

U svakom slučaju, ovaj zahtjev nikako ne predstavlja garanciju da će model M7 i zaista biti konstruisan. Zapravo, kompanija BMW je već imala prava na to ime u roku od šest godina, sve do aprila ove godine, ali još uvijek ga nisu iskoristili. Ipak, brendiranje tog imena će omogućiti „miran san“ čelnicima kompanije, jer će znati da niko sem njih ne može koristiti to ime.

Takođe, kompanija BMW već u svojoj gami ima model koji je konkurent modelima Merccedes-AMG S63 i Audi S8. Riječ je o modelu M760i. Ispod njegove haube krije se V12 agregat radne zapremine 6,6 litara koji razvija 601 konjsku snagu i 800 Nm obrtnog momenta. Za ubrzavanje od 0 do 100 km/h potrebno je 3,6 sekundi, a maksimalna brzina je elektronski ograničena na 250 km/h.

Za one koji nisu zadovoljni ni tim performansama, tu je ekskluzivna varijanta tog modela, Alpine B7 BiTurbo. Njegov twin-turbo V8 agregat radne zapremine 4,4 litara razvija 600 konjskih snaga i 800 Nm obrtnog momenta, te mu je za ubrzavanje iz mesta do „stotke“ potrebno isto 3,6 sekudni, ali je maksimalna brzina koju on postiže 30 km/h.

(Vrelegume.rs)