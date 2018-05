BMW skliznuo u more

Kupače na splitskoj plaži Kašjuni u petak oko 17 časova nemalo je iznenadio automobil koji je niz plažu odjednom skliznuo u more.

U automobilu nije bilo nikog, a pretpostavlja se kako je vlasnik zaboravio podići ručnu kočnicu.

Incident je zabilježilo i nekoliko kamera, a na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode pojavio se i kratki snimak izvlačenja

Vlasniku crnog BMW-a, splitskih tablica, sasvim sigurno nije bilo do šale, no one su na društvenim mrežama bile neizbježne.

Dok su se neki pitali kako je moguće da se ovako nešto dogodi, drugi su bili puni pošalica.

"Kad je faca pa mora BMW-om do plaže", "dubinsko pranje", "otvorio sezonu kupanja", samo su neki od komentara.

