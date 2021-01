Bajden želi cjelokupnu federalnu flotu zamijeniti hibridima

Samo nedelju dana od preuzimanja predsjedničke dužnosti, Džo Bajden počinje da radi na ispunjavanju obećanja datim tokom predizborne kampanje.

Naime, novopečeni predsjednik SAD želi da kompletnu federalnu američku flotu zamjeni električnim vozilima, prenosi portal vrelegume.rs.

Bajden je medijima rekao da je njegova administracija imala planove da zamjeni sva trenutna vozila u federalnoj floti električnim, i to iz domaće proizvodnje. On je apelovao na najveću mobilizaciju investicija u infrastrukturu javnih nabavki i razvoja i istraživanja od Drugog svjetskog rata, i to bez preterivanja.

Ipak, tu su i neke loše vesti u najavi. Koliko god ovo teoretski zvučalo dobro, cjelokupna američka savezna flota broji preko 645.000 vozila za civilnu i vojnu upotrebu, i preko 140.000 starih poštanskih kamiona. Oni su možda i prvi na redu za zamjenu, jer je još ranije bilo neophodno njihovo modernizovanje. Što se ostalih tiče, proces „tranzicije“ bi mogao da traje i čitavu deceniju.

Ova najava, koliko god da je nejasna, nije iznenađujuća. Bajden je tokom kampanje govorio o električnim vozilima domaće proizvodnje, a prelazak na električne automobile je definitivno u skladu s aktuelnim trendovima, kada je većina zemalja i proizvođača usredsređena na masovnije usvajanje električnih vozila.

S finansijskog aspekta, iako će prebacivanje na elektromobile zahtevati znatnu početnu investiciju, dugoročno bi se transformisalo u ogromnu uštedu na troškovima i održavanju.

Bajden nije precizirao o kakvim se rokovima ovde radi, a sve je i dalje na nivou obećanja iz predizborne kampanje, uz neizbježan formalan moment trenutno.